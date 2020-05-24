Губернатор Челябинской области рассказал о первом этапе снятия ограничений в регионе

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24 мая 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram.com/alexeytexler.official

Алексей Теслер, фото: vk.com/alexeytexler.official

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил, что в регионе начинается первый этап снятия ограничений по коронавирусной инфекции. Алексей Текслер сообщил, что на протяжении нескольких дней Челябинская область находится в "зеленой зоне", т.е. зафиксировано снижение уровня заражения с сотни заболевших за сутки до 47.

"Это позволяет нам перейти первому этапу снятия ограничений", - объяснил глава региона. Алексей Текслер рассказал, что на первом этапе снятия ограничений будут разрешены прогулки и занятия спортом на улице, но при условии соблюдения социальной. Откроются и начнут работу непродовольственные магазины площадью до 400 кв м и с имеющимся отдельным входом.

"Масочный" режим сохраняется. Также до конца мая сохраняется режим готовности.

В одной из поликлиник в Челябинской области сотрудник получил положительный результат теста на коронавирус.

По решению регионального Роспотребнадзора медучреждение закрыли, сейчас там проводят дезинфекцию. На данный момент, определяется круг контактов, у работников поликлиники массово берут анализы.