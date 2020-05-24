Российский политолог похвастался тем, что ничего не делает и зарабатывает бешеные деньги

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24 мая 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал "Эдуард Багиров"

фото: pixabay.com

В телеграм-канале российского политолога появилась неоднозначная запись. Автор похвастался тем, что бездельничает и зарабатывает «чудовищную кучу бабла».

В самой записи достаточно много нецензурной лексики. Процитировать ее можно только, исключив матерные слова либо заменив их на приличные синонимы.

«Я ничего не делаю, пьянствую, сутками туплю в интернете, и зарабатываю этим столько денег, сколько нормальные человек и представить не может»,— написал автор телеграм-канала «Эдуард Багиров»: «А за время карантина я даже и сэкономил какую-то чудовищную кучу бабла, не говоря уж про обычный доход, который тоже ничуть не изменился».

Главный вывод записи, дословно, выглядит в следующей формулировке: «Не бойтесь мечтать, товарисчи. И жить - тоже. Право, это не страшно».

Но это, пожалуй, исключительно мнение автора. Сейчас говорят о падении доходов россиян. Наверное, Багирову стоит попробовать рассказать про свои реализованные мечты врачам ЦРБ Карачаево-Черкессии. Ну или он может попробовать научить молиться иркутских врачей скорой помощи, которые пожаловались на невыплату обещанных надбавок за работу во время пандемии.

Пока не известно, как отнеслись к тексту автора телеграм-канала «Эдуард Багиров» источники финансирования, которые позволяют ему зарабатывать «чудовищную кучу бабла». Но сейчас этот текст выглядит, как попытка раскачать политическую ситуацию в достаточно сложное время.