«Закройте рты,пожалуйста», в Карачаево-Черкесии ответили врачам, которые пожаловались, что их оставили без выплат и средств защиты

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16 мая 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники ЦРБ Карачаево-Черкесии написали заявление в прокуратуру, после того, как не получили положенные президентом выплаты. «Закройте рты, пожалуйста!» — так ответили медикам, которые пожаловались, что их оставили без выплат и средств защиты.



Врачи сообщили, что помимо проблем с деньгами, в больнице не хватает и защитных костюмов — медикам выдается всего один, и то неполный комплект, а когда он на дезинфекции — им вообще не в чем ехать к пациентам. Прокуратура начала проверку, а администрация больницы решила провести собрание. На нём медикам сказали, что никакие выплаты им не положены и начался скандал.