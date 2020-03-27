Экономист: уровень жизни россиян может опуститься на 8%

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 марта 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Ранее Росстат сделал предварительный отчет о состоянии экономики в первом квартале: ВВП вырос за три месяца всего на 0,5 процентов. Теперь эксперты заговорили о рецессии.

Однако экономист Михаил заявил, что происходящее сейчас в мировой и российской экономике не имеет никакого отношения к понятию «рецессия»: «Рецессия – это циклический термин. Поэтому это не применимо к тому, что сегодня происходит в мире. Экономика России на протяжении семи с лишним лет находится в состоянии депрессии. Семь лет подряд идет экономический спад, иногда ускоряется, иногда замедляется».

Также специалист добавил, что уровень жизни россиян может опуститься на восемь процентов.