В России число умерших от коронавируса пациентов превысило 3,5 тысячи

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24 мая 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: пробирка, pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России скончались 153 пациента с диагностированным у них коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в воскресенье, 24 мая.

«За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек», уточнили в ведомстве.

Отмечается, что 59 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 умерли за последние сутки в Москве.

Ранее сообщалось, что в России выявлено 8599 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Наибольшее число зараженных COVID-19 зарегистрировано в Москве - 2516, Московской области- 862, Санкт-Петербурге – 384.