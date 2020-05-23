У 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус COVID-19

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили о заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов. По данным ФМБА, всего в Звездном городке коронавирус диагностировали у 64 человек.
У 17 заболевших имеются признаки ОРВИ и пневмонии. У остальных зараженных симптомы заболевания отсутствуют.
Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач, телеведущий Александр Мясников сегодня сообщил, что «в действительности в России значительно меньше зараженных, чем это следует из статистики» и объяснил почему.