У 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус COVID-19

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23 мая 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

коронавирус, фото: pexels.com

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили о заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов. По данным ФМБА, всего в Звездном городке коронавирус диагностировали у 64 человек.

У 17 заболевших имеются признаки ОРВИ и пневмонии. У остальных зараженных симптомы заболевания отсутствуют.

Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач, телеведущий Александр Мясников сегодня сообщил, что «в действительности в России значительно меньше зараженных, чем это следует из статистики» и объяснил почему.