Путин заявил, что России удалось сохранить созданную в СССР систему здравоохранения

Президент России Владимир Путин в пятницу в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что Советский Союз разрушили, а систему здравоохранения, созданную в СССР, удалось сохранить.
В рамках совещания выступил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев. После доклада Путин задал ему вопрос о том, кто создавал в Советском Союзе систему санитарно-эпидемиологического надзора, на что собеседник ответил, что это был врач Николай Семашко. Кутырев добавил, что после него этим вопросом также занималась "огромная плеяда специалистов".
"Советский Союз разрушили, а созданную им систему не удалось", – резюмировал Путин.
Ранее сегодня глава государства сообщил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в РФ в настоящий момент стабилизируется. Позже глава Роспотребнадзора заявила о выходе России на плато по COVID-19.