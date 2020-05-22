Путин заявил, что России удалось сохранить созданную в СССР систему здравоохранения

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22 мая 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в пятницу в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что Советский Союз разрушили, а систему здравоохранения, созданную в СССР, удалось сохранить.

В рамках совещания выступил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев. После доклада Путин задал ему вопрос о том, кто создавал в Советском Союзе систему санитарно-эпидемиологического надзора, на что собеседник ответил, что это был врач Николай Семашко. Кутырев добавил, что после него этим вопросом также занималась "огромная плеяда специалистов".

"Советский Союз разрушили, а созданную им систему не удалось", – резюмировал Путин.

Ранее сегодня глава государства сообщил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в РФ в настоящий момент стабилизируется. Позже глава Роспотребнадзора заявила о выходе России на плато по COVID-19.