Путин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Президент России Владимир Путин в пятницу сделал важное заявление. Глава государства сообщил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в стране в настоящий момент стабилизируется.
Владимир Путин подчеркнул, что на территории РФ началось постепенное снижение новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки в России количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 8 894. Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по борьбе с COVID-19.