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Путин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в пятницу сделал важное заявление. Глава государства сообщил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в стране в настоящий момент стабилизируется.

Владимир Путин подчеркнул, что на территории РФ началось постепенное снижение новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки в России количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 8 894. Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

 

ЕТ

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В Москве хотят продлить режим самоизоляции

В Москве хотят продлить режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции необходимо продлить. Своим мнением он поделился на совещании с президентом РФ по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

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