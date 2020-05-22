Путин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

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22 мая 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в пятницу сделал важное заявление. Глава государства сообщил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в стране в настоящий момент стабилизируется.

Владимир Путин подчеркнул, что на территории РФ началось постепенное снижение новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки в России количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 8 894. Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по борьбе с COVID-19.