Жириновский признался, при каких условиях испытал бы на себе вакцину от коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

22 мая 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия24

Владимир Жириновский. Фото: соцсети

Владимир Жириновский признался, что готов лично на себе испытать новую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Только вот пойти на это он готов при одном условии.

Лидер ЛДПР согласен стать добровольцем на испытании вакцины, если взамен этого в 2024 году он получит пост президента России. Также он предложил испытывать новый препарат на заключенных, которым за это можно уменьшить срок наказания.

«Но зачем вы мне это предлагаете, когда есть люди, у которых будет мотивация: им нужно сократить срок нахождения в местах лишения свободы. Пожалуйста, давайте мне пост президента в 2024 году, я готов - каждый год пусть на мне испытывают любые лекарства», - заявил политик.