Жириновский предложил «продать» Ленина

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22 мая 2020, 07:36 [ «Аргументы Недели» ]

Мавзолей. Фото: pixabay.com

Владимир Жириновский предложил «продать» мумию Владимира Ильича Ленина, которая хранится в мавзолее на Красной площади. Он считает, что это поможет бюджету страны.

«Во Франции бизнесмен хочет продать картину "Джоконда". Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад», - заявил лидер ЛДПР. Стоимость Вождя при этом он называть не стал.

Ранее во Франции бизнесмен предложил продать знаменитую «Мону Лизу» Леонардо да Винчи. Предприниматель определил цену шедевра в 50 миллиардов евро.