Во Франции бизнесмен предложил продать «Мону Лизу»

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19 мая 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Мона Лиза в маске. Фото: pixabay.com

Во Франции бизнесмен предложил властям страны продать знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза», чтобы решить экономические проблемы, вызванные пандемией коронавируса.

Предприниматель Стефан Дистангиан заявил, что власти Франции должны пожертвовать ценным активом, продажа которого не принесет сильного вреда экономике. Он определил стоимость знаменитой Джоконды в 50 миллиардов евро.

«В 2020 году мы должны получить деньги там, где они есть. Так что продавайте семейные драгоценности. В противном случае только Гуглы, Apples, Фейсбуки, Амазоны, Майкрософты и другие сильные сего мира смогут внести свой вклад в финансирование культуры», - считает Дистангиан.