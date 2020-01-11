Нейросеть показала, как Мона Лиза выглядела в детстве

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11 января 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из открытых источников

Иногда нам, еще не вполне привыкшим к новой цифровой реальности, кажется, что нейросети творят чудеса…

Пользователи Сети восхищенно делятся роликом, запечатлевшим работу алгоритма, производящего реверсивный анализ одного из шедевров мировой живописи – «Джоконды» Леонардо да Винчи. Алгоритм пытается воспроизвести внешность Моны Лизы, когда она была еще девочкой.

Нейросеть показала, как "Джоконда" да Винчи выглядела в детстве.

При помощи нейросети сделали реверсивный анализ известной картины и его результаты вызывают восхищение. pic.twitter.com/1qmhIwYES0 — Гуинплен (@RifleSuper) January 10, 2020

Не зря такой ажиотаж вызывают у пользователей приложения, позволяющие посмотреть, как выглядел человек 10 лет назад или будет выглядеть спустя 20 лет. Пока абоненты сети развлекаются, нейросети непрерывно обучаются. Так что очень скоро подобные «чудеса» станут обыденностью.