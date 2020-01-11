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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Нейросеть показала, как Мона Лиза выглядела в детстве

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Нейросеть показала, как Мона Лиза выглядела в детстве
Фото из открытых источников

Иногда нам, еще не вполне привыкшим к новой цифровой реальности, кажется, что нейросети творят чудеса…

Пользователи Сети восхищенно делятся роликом, запечатлевшим работу алгоритма, производящего реверсивный анализ одного из шедевров мировой живописи – «Джоконды» Леонардо да Винчи. Алгоритм пытается воспроизвести внешность Моны Лизы, когда она была еще девочкой.

 

Не зря такой ажиотаж вызывают у пользователей приложения, позволяющие посмотреть, как выглядел человек 10 лет назад или будет выглядеть спустя 20 лет. Пока абоненты сети развлекаются, нейросети непрерывно обучаются. Так что очень скоро подобные «чудеса» станут обыденностью.

ЛЧ

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