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Россияне признались, что не в состоянии контролировать желание поесть

, 08:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Россияне признались, что не в состоянии контролировать желание поесть
Гамбургер. Фото: pixabay.com

Более трех четвертей россиян признались, что во время режима самоизоляции не в состоянии держать под контролем свое желание пойти на кухню и что-нибудь съесть.

Половина респондентов заявили, что за время нахождения дома стали больше есть, прежний режим питания смогли сохранить 40% опрошенных. При этом 7,3% даже удалось уменьшить ежедневный рацион.

Отмечается, что самыми популярными вариантами, чтобы перекусить, являются бутерброды с кофе или чаем, мучные изделия, сладости и молочные продукты, а также снеки. Почти 27% признались, что из последних сил борются с желанием что-нибудь съесть, а 27,3% перестали ограничивать себя в еде.

АБ

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