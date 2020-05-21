В Совфеде предложили внести в действующее законодательство понятие самоизоляции

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21 мая 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Рукавишникова, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

В Совете Федерации предложили внести в действующее законодательство понятие самоизоляции. Председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова пояснила, что речь идет о внесении изменений в федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в части установления правового регулирования связанных с самоизоляцией вопросов.

Это стало актуально в период распространения коронавирусной инфекции, когда и пришлось вводить самоизоляцию.

Совфед представил закoнопроект на рассмотрение специально сoзданной рабочей группы по ревизии законодательства России.

Предполагается дать легальное определение понятию "самоизоляция", определить ее правовую природу, предусмотреть порядок установления такого режима, установить пределы полномочий органов госвласти субъектов РФ.

Режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 действует в большинстве российских регионов.

Главы регионов приимают решения о самоизоляции почти два месяца, хотя никакого закона об этом не было.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что не исключает, что по Мурманску режим ограничений придется усилить. В Свердловской области часто нарушает или не соблюдает вообще режим самоизоляции каждый шестой житель региона.