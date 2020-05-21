Губернатор Мурманской области заявил о возможном ужесточении режима ограничений в областном центре

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21 мая 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: severpost.ru

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фото: сайт губернатора МО.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что не исключает, что по Мурманску режим ограничений придется усилить.

По его словам, это связано с «серьезным очагом у одного из работодателей». В то же время, область покинула топ-10 регионов по количеству заболевших.

Губернатор предупредил, что соответствующие меры продолжения постепенного перехода к привычному образу жизни будут приниматься, исходя из ситуации в конкретном муниципалитете.

«Поэтому режим соблюдения социальных дистанций и масочный режим – безусловно, наш приоритет», – сказал глава региона.

Ранее в Мурманской области из-за эпидемии коронавируса жителям запретили рыбную ловлю.