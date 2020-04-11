В Мурманской области из-за эпидемии коронавируса жителям запретили рыбную ловлю

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Под Мурманском из-за пандемииCOVID-19 запретили ловить рыбу жителям прибрежных сел. Такого ограничения не было ни во время эпидемии холеры XIX века, ни во время войн ХХ столетия. Постановление губернатора Мурманской области не затрагивает крупный флот.

К маломерному флоту относятся все катера и лодки длиной до 20 метров и численностью экипажа до 12 человек. По факту это моторки и поморские лодки, на которых выходят в море на пару миль. На борту, как правило, один или два человека. По закону местные жители имеют право в сутки выловить до 100 кг рыбы, но продать улов рыбак не имеет права, любительский лов — только для личного потребления.

В последние несколько лет в село Териберка на рыбалку приезжали сотни любителей со всей страны. В антивирусный «нерабочий» период многие тоже направились сюда.

Губернатор Чибис получил десятки просьб открыть море для своих рыбаков, с учетом того, что доступ в село приезжим и так запрещен, но его ответ был уклончивым, и ничего не изменил. Для некоторых местных это весьма серьезное ограничение, так как ловля рыбы была способом пропитания.

- Люди рыбу ловили - люди рыбой жили, - рассказывает житель Териберки Сергей Дмитриев. - Мне непонятен сам запрет использования маломерных судов, ведь на них мы и так изолированы. Некоторые вообще на них живут. Как человек, живущий на пароходе, может распространить заразу?

Рыбак недоумевает, ведь горожанам разрешили работать, ездить в общественном транспорте, а с сельчанами поступают совершенно иначе: «Непонятно, отчего нам запрещать ходить в море, если остальным не запрещают ходить по магазинам. Получается, поймать рыбу в одиночку с лодки — это опасно, а пойти и купить эту рыбу в полном людей супермаркете — нет?»