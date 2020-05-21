Каждый шестой житель Свердловской области игнорирует режим самоизоляции

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21 мая 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Екатеринбург. Фото: Pixabay

В Свердловской области часто нарушает или не соблюдает вообще режим самоизоляции каждый шестой житель региона. К такому выводу пришли эксперты кафедры теории и социологии управления Уральского института управления РАНХиГС по итогам социологического исследования.

На вопрос, соблюдают ли они правила самоизоляции, отрицательно ответили 9,1% респондентов, а 7,5% заявили, что «часто нарушают» режим ограничений. Доля тех, кто полностью или в основном соблюдает самоизоляцию, – 83,4%. Как выяснилось, меньше всего нарушителей среди тех, чей возраст от 45 до 54 лет.

Кроме того, социологи пришли к выводу, что в Свердловской области «не сформировалось единое общественное мнение по вопросу о режиме самоизоляции»: его поддерживают не более половины респондентов, а почти треть считают чрезмерным.

Среди основных причин недовольства ограничениями называются экономический ущерб для экономики страны (64,4%), психологические проблемы из-за постоянного нахождения дома (39,6%), а также мнение о том, что коронавирус не опасен (32,9%).

Ранее губернатор Свердловской области заявил о вспышке коронавируса среди сотрудников логистической компании.