Губернатор Свердловской области заявил о вспышке коронавируса среди сотрудников логистической компании

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18 мая 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: сайт губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что большую часть карантинных мер в регионе придется подлить до 25 мая.

Это связано со вспышкой коронавирусной инфекции в логистической компании, которая обслуживает магазины сети продаж алкогольных напитков. Сообщается, что вирус выявлен уже у 136 сотрудников.

Известно, что сотрудники логистической компании развозят алкогольную продукцию в крупные торговые сети.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбург привезли медицинские маски и перчатки из Китая.