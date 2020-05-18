Губернатор Свердловской области заявил о вспышке коронавируса среди сотрудников логистической компании

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что большую часть карантинных мер в регионе придется подлить до 25 мая.
Это связано со вспышкой коронавирусной инфекции в логистической компании, которая обслуживает магазины сети продаж алкогольных напитков. Сообщается, что вирус выявлен уже у 136 сотрудников.
Известно, что сотрудники логистической компании развозят алкогольную продукцию в крупные торговые сети.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбург привезли медицинские маски и перчатки из Китая.