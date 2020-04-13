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В Екатеринбург привезли медицинские маски и перчатки из Китая

, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбург привезли медицинские маски и перчатки из Китая
маска, pixabay.com
В Екатеринбург из Китая прибыл самолет со средствами защиты для свердловских и челябинских больниц. Соответствующую информацию предоставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
 
Подчеркивается, что в Екатеринбург привезли 3 миллиона медицинских масок, 6 тысяч очков, 300 тысяч перчаток, а также 800 коробок с защитными костюмами. После разгрузки их распределят по больницам.
 
В первую очередь средства защиты будут направлены врачам, которые работают в инфекционных отделениях и лабораториях, а также участковым медикам. Также ими снабдят сотрудников полиции, сопровождающих врачей.
 
Отмечается, что сегодняшний самолет – первый из четырех, на которых на Урал прибудет гуманитарный груз.
ЕТ

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