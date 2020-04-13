В Екатеринбург привезли медицинские маски и перчатки из Китая

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет со средствами защиты для свердловских и челябинских больниц. Соответствующую информацию предоставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Подчеркивается, что в Екатеринбург привезли 3 миллиона медицинских масок, 6 тысяч очков, 300 тысяч перчаток, а также 800 коробок с защитными костюмами. После разгрузки их распределят по больницам.

В первую очередь средства защиты будут направлены врачам, которые работают в инфекционных отделениях и лабораториях, а также участковым медикам. Также ими снабдят сотрудников полиции, сопровождающих врачей.

Отмечается, что сегодняшний самолет – первый из четырех, на которых на Урал прибудет гуманитарный груз.