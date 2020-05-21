Борисов сообщил об итогах испытаний Су-57. Контракт на поставку 76 истребителей для ВКС РФ выполняется по графику

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21 мая 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Су-57, фото с сайта Минобороны

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил об успешных испытаниях истребителя пятого поколения Су-57. Борисов, курирующий в правительстве вопросы оборонно-промышленного комплекса, рассказал, что в ходе государственных испытаний новейший истребитель Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме.

По данным вице-премьера, госконтракт на поставку 76 истребителей для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки.

Контракт на поставку ВКС 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого военного самолета, предназначенного для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. В ходе испытаний проверяется функционирование его систем и работы двигателя второго этапа.

Ранее Минобороны заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.

Первая серийная машина, которая должна была быть поставлена Минобороны в конце декабря 2019 года, потерпела крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря, пилот успел катапультироваться.

Французское издание Capital назвало Су-57 настоящей "жемчужиной российской авиации". Новость о том, что российский истребитель Су-57 может стать беспилотным, не оставила равнодушными аналитиков из США.