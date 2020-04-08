Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Французское издание рассказало о «жемчужине российской авиации»

, 19:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Capital

Французское издание рассказало о «жемчужине российской авиации»
Су-57, mil.ru
Французское издание Capital в своем новом материале обратило внимание на полеты авиационного комплекса пятого поколения Су-57. Автор статьи назвал его настоящей "жемчужиной российской авиации".
 
На кадрах, опубликованных Минобороны в конце марта, летчики Воздушно-космических сил РФ демонстрируют фигуры высшего одиночного и группового пилотажа, а также полеты на малых и предельно малых высотах. Более того, пилоты выполняют элементы ближнего воздушного боя с использованием сверхманевренных режимов.
 
Автор материала подчеркнул, что истребитель был проверен на прочность. Кроме того, отмечается, что летчики показали, на что способна эта машина. В статье уточняется, что "жемчужина российской авиации" не только может двигаться на очень большой скорости и предельно малой высоте, но также вертикально набирать высоту, делать "бочки" и применять средства поражения противника. Су-57, по мнению автора, показывает "непревзойденную маневренность".
ЕТ

В мире

Украина готова к прекращению транзита российского газа и продолжит противодействовать «Северному потоку- 2»

Украина готова к прекращению транзита российского газа и продолжит противодействовать «Северному потоку- 2»

Сергей Макогон заявил о готовности Украины к прекращению транзита российского газа. По его словам, Украина готова к худшему сценарию развития событий с газопроводом «Северный поток - 2».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью