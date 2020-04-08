Французское издание рассказало о «жемчужине российской авиации»

На кадрах, опубликованных Минобороны в конце марта, летчики Воздушно-космических сил РФ демонстрируют фигуры высшего одиночного и группового пилотажа, а также полеты на малых и предельно малых высотах. Более того, пилоты выполняют элементы ближнего воздушного боя с использованием сверхманевренных режимов.

Автор материала подчеркнул, что истребитель был проверен на прочность. Кроме того, отмечается, что летчики показали, на что способна эта машина. В статье уточняется, что "жемчужина российской авиации" не только может двигаться на очень большой скорости и предельно малой высоте, но также вертикально набирать высоту, делать "бочки" и применять средства поражения противника. Су-57, по мнению автора, показывает "непревзойденную маневренность".