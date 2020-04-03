Российские истребители оборудуют гиперзвуковыми ракетами-невидимками

Аргументы Недели → Армия 13+

3 апреля 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Современные российские истребители получают новое вооружение. Теперь они оснащаются гиперзвуковыми ракетами. Это позволит уничтожать потенциально опасный объект за несколько секунд в радиусе до двухсот километров.



СУ-35 могут перехватывать носители крылатых ракет, поражать летающие радары.

К концу года состоятся пробные пуски ракет. Помимо этого на самолёты будет устанавливаться радар. Комплекс современного оборудования позволит истребителю выполнять широкий спектр боевых задач наступательного и оборонительного характера. Отечественные машины смогут эффективно поражать цели как на земле, так и в воздухе.



Истребители поднимают на борту от двух до четырёх ракет. Согласно контрактам на вооружение российской армии, планируется поставить в ближайшие месяцы 98 истребителей нового поколения с новыми ракетами. Они имеют высокочувствительную головку самонаведения и способны обнаруживать цели без необходимости управления при помощи радара.



После выбора цели, ракета самостоятельно определяет курс. Обнаружить её при помощи радара практически невозможно. В перспективе ракету Р-37М адаптируют для Су-30СМ.



