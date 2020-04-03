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Российские истребители оборудуют гиперзвуковыми ракетами-невидимками

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Российские истребители оборудуют гиперзвуковыми ракетами-невидимками

Современные российские истребители получают новое вооружение. Теперь они оснащаются гиперзвуковыми ракетами. Это позволит уничтожать потенциально опасный объект за несколько секунд в радиусе до двухсот километров.

СУ-35 могут перехватывать носители крылатых ракет, поражать летающие радары.
К концу года состоятся пробные пуски ракет. Помимо этого на самолёты будет устанавливаться радар. Комплекс современного оборудования позволит истребителю выполнять широкий спектр боевых задач наступательного и оборонительного характера. Отечественные машины смогут эффективно поражать цели как на земле, так и в воздухе.

Истребители поднимают на борту от двух до четырёх ракет. Согласно контрактам на вооружение российской армии, планируется поставить в ближайшие месяцы 98 истребителей нового поколения с новыми ракетами. Они имеют высокочувствительную головку самонаведения и способны обнаруживать цели без необходимости управления при помощи радара.

После выбора цели, ракета самостоятельно определяет курс. Обнаружить её при помощи радара практически невозможно. В перспективе ракету Р-37М адаптируют для Су-30СМ.

ПВ

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