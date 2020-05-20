США обеспокоились беспилотным режимом Су-57

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20 мая 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Popular Mechanics

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Новость о том, что российский истребитель Су-57 может стать беспилотным, не оставила равнодушными аналитиков из США. Они не понимают, каким образом данный самолет может стать беспилотным.

Американские журналисты указывают: информация, основанная словах анонимного источника, является подозрительной, и на данный момент ее следует рассматривать как слух. Отмечается, что РФ значительно отстает от заграничных конкурентов в сфере беспилотной авиации, но прилагает все усилия, «чтобы наверстать упущенное». Выражается мнение, что либо самолёт для испытаний сделали двухместным, либо он управляется дистанционно, при помощи компьютера.

По мнению авторов статьи в американском издании Popular Mechanics, для беспилотного режима необходимо установить оборудование для дистанционного управления элеронами, хвостовым оперением, датчиками, вооружением. Су-57 - одноместный самолет, и если в кабине истребителя в кресле сидит пилот, места для такого оборудования не остается, считают авторы.