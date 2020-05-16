Известно об испытаниях Су-57 на базе летающей лаборатории Т-50

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16 мая 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Су-57, сайт Минобороны

СМИ со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что новейший истребитель Су-57 отрабатывает беспилотный режим в ходе испытаний. Об этом стало известно в субботу, 16 мая.

«Происходит отработка беспилотного режима на базе летающей лаборатории Т-50», - уточнил собеседник.

По его словам, летчик находится в кабине истребителя, но контролирует только выполнение всех функций во время полета.

Напомним, что Су-57 – новейший истребитель пятого поколения, который предназначен для уничтожения противника на воздушных, наземных и надводных территориях.

Источник сообщил, что Россия начала производство новейших истребителей Су-35 для поставки в Египет.