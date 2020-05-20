Минздрав раскрыл статистку по онкологии: Россияне стали реже умирать от рака

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20 мая 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

врачи, фото: pexels.com

Министерство здравоохранения РФ раскрыло статистику по смертность от рака в России. По данным Минздрава, более 20% больных, у кого выявлена онкология, умирают в течение года после постановки диагноза. За январь-март 2020 года летальность от рака составляет 21,1%.

Уровень смертности от рака в первые три месяца текущего года сократился на 3,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 199 случаев на 100 тысяч населения.

В 2018 году в течение года после обнаружения злокачественного образования умирали 22,2% пациентов.

В федеральном проекте в текущем году предусмотрено снижение одногодичной летальности на 2% — до 20,2%.

Показателем одногодичной летальности называют именно тех, кто умер в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, которых впервые взяли на учет в предыдущем году.

В Минздраве отметили, что выявление рака на ранних стадиях в России в первом квартале 2020 года снизилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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