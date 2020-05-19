В онкоцентре Блохина разоблачили мошенников, бравших деньги за бесплатные медицинские услуги

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19 мая 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

В Национальном медицинском исследовательском центре имени Н.Н. Блохина пресекли деятельность мошенников, оказывавших услуги за деньги. Злоумышленники сделали свой сайт www.oncozdrav.ru и рекламировали на нем платные медицинские услуги. Также у них был подключен многоканальный номер 8-800-200-98-87.

Представители подозреваемых связывались с гражданами, нуждающимися в госпитализации, и предлагали онкологическую помощь, взимая денежные средства за услуги, которые в Центре онкологии оказывались пациентам бесплатно. Таким образом, мошенническая организация занималась "вымогательством денежных средств у потенциальных пациентов Центра".

Сайт мошенников - имитация официального сайта ФГБУ НМИЦ онкологии им. Блохина. Об этом сообщили в Центре.

Сотрудники полиции при содействии дирекции НМИЦ 18 мая возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Двум участникам преступной группы предъявлено обвинение.

Сейчас следственные органы устанавливают всех лиц, вовлеченных в противоправную деятельность, и пострадавших от мошенников граждан.

В центре попросили граждан быть бдительными. Достоверная информация о диагностике, госпитализации и лечении в НМИЦ онкологии имени Блохина размещена на сайте ronc.ru, на официальных страницах НМИЦ в социальных сетях Фейсбук, "ВКонтакте" и Инстаграм. Телефон горячей линии 8 (499) 324-24-24.