В России может появиться новый сервис для дистанционного обучения школьников

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20 мая 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Дистанционное обучение. Фото: соцсети

Минпросвещения сообщило о начале тестирования в нескольких регионах нового российского сервиса для дистанционного обучения школьников.

Платформа под рабочим названием ROCA (Russian Online Communications Assistant) содержит набор сервисов для аудио- и видеосвязи и будет сопоставима с крупнейшими зарубежными аналогами.

ROCA будет работать через портал госуслуг. В него уже включили школьное расписание, региональные электронные дневники, журналы и доступ к образовательному контенту. Учителя смогут проводить интерактивные занятия, а школьники смотреть уроки как в прямой трансляции, так и в записи.

В апреле глава Минкомсвязи Максут Шадаев объявил, что платформу видеоконференций Zoom, которую эксперты критиковали за недостаточную безопасность, запрещать не будут, а школам разрешат использовать любые доступные сервисы.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что не все школы и учителя были готовы к переходу на дистанционное обучение.