Кравцов: Не все школы и учителя были готовы к переходу на дистанционное обучение

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27 апреля 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

Министр просвещения Сергей Кравцов. Фото: сайт Минпросвещения РФ

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что переход на дистанционное обучение для многих семей это оказалось шоком. Одна из причин – техническая составляющая процесса.

«Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки», – сказал министр.

Он также отметил, что не все школы и учителя оказались готовы к переходу на дистанционное обучение.

«Зато у нас, слава богу, пока нет случаев тяжелой вирусной болезни среди школьников. Это непростое решение значительно сократило риски заражения детей, учителей и их семей», – сказал Кравцов.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения не собирается менять традиционную школу на дистанционное обучение.