Кравцов: Не все школы и учителя были готовы к переходу на дистанционное обучение

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что переход на дистанционное обучение для многих семей это оказалось шоком. Одна из причин – техническая составляющая процесса.
«Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки», – сказал министр.
Он также отметил, что не все школы и учителя оказались готовы к переходу на дистанционное обучение.
«Зато у нас, слава богу, пока нет случаев тяжелой вирусной болезни среди школьников. Это непростое решение значительно сократило риски заражения детей, учителей и их семей», – сказал Кравцов.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения не собирается менять традиционную школу на дистанционное обучение.