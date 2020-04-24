Минпросвещения не собирается менять традиционную школу на дистанционное обучение

Дистанционное обучение не заменит традиционный формат и общение в стенах школы учеников и их педагогов.
После завершения периода ограничений, связанного с эпидемиологической ситуацией, все школы страны вернутся к обычному режиму работы. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Он отметил, что нынешняя ситуация показывает ценность системы школьного образования и подчеркнул, что когда школы вернутся к привычному режиму работы, дистанционное обучение будет дополнять традиционное, а сделанные наработки позволят повысить качество образования и расширить возможности образовательной среды.
«В частности, этот опыт будет использоваться для организации учебного процесса для детей, которые вынуждены оставаться дома, например, во время сезонных эпидемий гриппа, а также если они находятся на длительном лечении в больницах», – добавил министр.
Ранее Кравцов заявлял, что ЕГЭ пройдёт по единому расписанию в очной форме.