Минпросвещения не собирается менять традиционную школу на дистанционное обучение

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24 апреля 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Фото: сайт Минпросвещения РФ.

Дистанционное обучение не заменит традиционный формат и общение в стенах школы учеников и их педагогов.

После завершения периода ограничений, связанного с эпидемиологической ситуацией, все школы страны вернутся к обычному режиму работы. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он отметил, что нынешняя ситуация показывает ценность системы школьного образования и подчеркнул, что когда школы вернутся к привычному режиму работы, дистанционное обучение будет дополнять традиционное, а сделанные наработки позволят повысить качество образования и расширить возможности образовательной среды.

«В частности, этот опыт будет использоваться для организации учебного процесса для детей, которые вынуждены оставаться дома, например, во время сезонных эпидемий гриппа, а также если они находятся на длительном лечении в больницах», – добавил министр.

Ранее Кравцов заявлял, что ЕГЭ пройдёт по единому расписанию в очной форме.