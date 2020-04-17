Кравцов: ЕГЭ пройдёт по единому расписанию в очной форме

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17 апреля 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Кравцов. Фото: сайт Минпросвещения РФ

Эпидемия коронавируса в России не повиляет на организацию Единого госэкзамена. Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил на брифинге в Доме правительства.

«ЕГЭ в 2020 году пройдёт в очной форме по единому для всей страны расписанию. Порядок проведения экзаменов не меняется, будут сохранены меры, которые обеспечивают объективность результатов ЕГЭ и равенство возможностей для всех участников экзаменов при поступлении в вузы. На экзаменационных пунктах будут приняты меры дезинфекции, обеспечено соблюдение социальной дистанции», – цитирует министра пресс-служба министерства просвещения.

Кравцов напомнил, что сроки проведения выпускных экзаменов были перенесены. Это позволит ученикам выпускных классов, которые находятся на дистанционном обучении, лучше подготовиться к сдаче экзаменов.

Ране сообщалось, что в России студентам могут официально разрешить преподавать в школах.