В России студентам могут официально разрешить преподавать в школах

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16 апреля 2020, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума ускорит работу над законопроектом, который разрешит студентам работать в школах.

Соответствующее поручение председатель ГД Вячеслав Володин дал своему первому заместителю Ивану Мельникову, а также председателю думского комитета по образованию и науке Вячеславу Никонову.

Парламентарии должны проработать и подготовить к рассмотрению во втором чтении проект закона, который разрешит студентам преподавать в школах.

Ранее президент РФ утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности, которая состоялась в Череповце 4 февраля 2020 года. Одним из пунктов поручения стала рекомендация Госдуме ускорить внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», касающиеся части «обеспечения допуска студентов к осуществлению образовательной деятельности».

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об адресной поддержке семей с детьми.