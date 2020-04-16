Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России студентам могут официально разрешить преподавать в школах

, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

В России студентам могут официально разрешить преподавать в школах
Фото: сайт Госдума РФ

Госдума ускорит работу над законопроектом, который разрешит студентам работать в школах.

Соответствующее поручение председатель ГД Вячеслав Володин дал своему первому заместителю Ивану Мельникову, а также председателю думского комитета по образованию и науке Вячеславу Никонову.

Парламентарии должны проработать и подготовить к рассмотрению во втором чтении проект закона, который разрешит студентам преподавать в школах.

Ранее президент РФ утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности, которая состоялась в Череповце 4 февраля 2020 года. Одним из пунктов поручения стала рекомендация Госдуме ускорить внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», касающиеся части «обеспечения допуска студентов к осуществлению образовательной деятельности».

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об адресной поддержке семей с детьми.

ДВа

В мире

Билл Гейтс прокомментировал решение Дональда Трампа остановить финансирование ВОЗ

Билл Гейтс прокомментировал решение Дональда Трампа остановить финансирование ВОЗ

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии COVID.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью