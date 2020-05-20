Госдума рассмотрит законопроект, по которому прожиточный минимум должников будет неприкосновенным

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20 мая 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

Здание ГД. Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуму внесен законопроект, по которому кредиторы должны будут оставлять должникам гарантированный минимум на жизнь.

По словам одного из авторов поправок Сергея Неверова, люди, оказавшиеся в долговой яме, не должны лишаться средств к существованию.

«Поэтому мы с коллегами предлагаем установить ограничение, согласно которому при взыскании кредиторами долгов прожиточный минимум остается неприкосновенным», – сказал парламентарий.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон «Об исполнительном производстве», Трудовой кодекс, а также ряд законодательных актов, в том числе в закон «О страховых пенсиях».

Прожиточный минимум не может быть ниже МРОТ – 12 130 рублей. При этом авторы документа предусматривают отдельные положения, касающиеся порядка взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума.

Ранее Минэкономразвития РФ предлагало сделать банкротство бесплатным и упрощенным.