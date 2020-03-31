Минэкономразвития РФ предлагает сделать банкротство бесплатным и упрощенным

Министерство экономического развития внесло в правительство РФ поправки в законопроект «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина.
Граждане смогут подавать публичное заявление самостоятельно через МФЦ или арбитражного управляющего. Подача заявления через МФЦ будет бесплатной. Таким образом, для тех, кто попал в непростую финансовую ситуацию, предлагается срочно ввести упрощенную бесплатную процедуру урегулирования долга без обращения в суды на основе цифровой платформы, сообщается на сайте ведомства.
Внесудебную процедуру банкротства предлагается применить в отношении гражданина, общий размер долга которого составляет 50 тысяч рублей, но не более 700 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что треть российских банков оказалась под угрозой банкротства.