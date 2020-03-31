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Минэкономразвития РФ предлагает сделать банкротство бесплатным и упрощенным

, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Минэкономразвития РФ предлагает сделать банкротство бесплатным и упрощенным
Фото: Pixabay

Министерство экономического развития внесло в правительство РФ поправки в законопроект «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина.

Граждане смогут подавать публичное заявление самостоятельно через МФЦ или арбитражного управляющего. Подача заявления через МФЦ будет бесплатной. Таким образом, для тех, кто попал в непростую финансовую ситуацию, предлагается срочно ввести упрощенную бесплатную процедуру урегулирования долга без обращения в суды на основе цифровой платформы, сообщается на сайте ведомства.

Внесудебную процедуру банкротства предлагается применить в отношении гражданина, общий размер долга которого составляет 50 тысяч рублей, но не более 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что треть российских банков оказалась под угрозой банкротства.

ДВа
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