Минэкономразвития РФ предлагает сделать банкротство бесплатным и упрощенным

Аргументы Недели → Общество 13+

31 марта 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Министерство экономического развития внесло в правительство РФ поправки в законопроект «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина.

Граждане смогут подавать публичное заявление самостоятельно через МФЦ или арбитражного управляющего. Подача заявления через МФЦ будет бесплатной. Таким образом, для тех, кто попал в непростую финансовую ситуацию, предлагается срочно ввести упрощенную бесплатную процедуру урегулирования долга без обращения в суды на основе цифровой платформы, сообщается на сайте ведомства.

Внесудебную процедуру банкротства предлагается применить в отношении гражданина, общий размер долга которого составляет 50 тысяч рублей, но не более 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что треть российских банков оказалась под угрозой банкротства.