Мишустин: ситуация с COVID-19 в России стабилизируется

В рамках заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом Мишустин уточнил, что сегодня в России первый день, когда количество выписанных по выздоровлению пациентов превышает число зараженных коронавирусом.

По словам российского премьера, это хорошая новость. Михаил Мишустин отметил, что, вероятно, страна сейчас проходит верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения, что свидетельствует о стабилизации ситуации с распространением инфекции.