ВОЗ: ситуация с COVID-19 в России вошла в фазу стабилизации

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20 мая 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

анализ крови, pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в среду, 20 мая, сделала важное заявление. По ее словам, ситуация с распространением COVID-19 в РФ стабилизировалась.

Вуйнович добавила, что, хотя темпы распространения коронавирусной инфекции на территории России замедлились, следует добиваться дальнейшего сокращения новых случаев заражения среди граждан. В ВОЗ считают, что россиянам и дальше следует соблюдать физическое дистанцирование и самоизоляцию, следить за гигиеной рук, проходить тестирования и необходимое лечение.

Мелита Вуйнович заметила, что отслеживание всех контактов заразившихся и соблюдение карантина являются критически важными факторами для сохранения положительной тенденции и контроля над эпидемией COVID-19.