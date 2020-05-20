В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи заражения COVID-19

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20 мая 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: медик, pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что число выздоровевших за сутки в России превысило число заболевших коронавирусом нового типа пациентов. Об этом стало известно в среду, 20 мая.

“За последние сутки в России выявлено 8764 новых случая коронавируса в 84 регионах ... За сутки в России полностью выздоровели 9262 человека”, - пояснили в ведомстве.

Кроме того, такая же ситуация произошла в Москве. За сутки в столице выявлено 2699 зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, а выписанных из больниц - 5440.

Отмечается, что такой показатель наблюдается впервые с начала пандемии в России.