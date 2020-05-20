В Москве за сутки зарегистрировали 2 699 новых случаев заражения коронавирусом

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20 мая 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, pixabay.com

Суточный прирост новых случаев заражения COVID-19 в Москве впервые с 29 апреля зафиксирован на уровне ниже 3 тысяч. За прошедшие 24 часа в столице России зарегистрировали 2 699 инфицированных.

В прошлый раз суточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом нового типа в Москве был ниже трех тысяч 29 апреля, когда он составил 2 220.

Уточняется также, что в Московской области за 24 часа заболели 903 человека, в Красноярском крае – 504, в Санкт-Петербурге – 455, в Нижегородской области – 257, а в Ростовской области – 139.

Наименьший суточный прирост выявили за сутки в НАО, на Алтае и в Сахалинской области, где зафиксировали по одному новому заболевшему.