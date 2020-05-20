В Москве более 5,4 тысячи пациентов вылечились от коронавируса за сутки

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20 мая 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото:медик, pixabay.com

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за минувшие сутки 5 440 пациентов вылечились от коронавируса нового типа в Москве. Об этом стало известно в среду, 20 мая.

“Количество выздоровевших в Москве быстро увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 5440 человек …число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36936”, - пояснила она.

Согласно последним официальным данным, число выписанных пациентов стало в два раза больше, чем днем ранее.

Ранее бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, зачем носить средства индивидуальной защиты на улице.