В Госдуме назвали вероятную первую цель России в случае начала ядерной войны

Аргументы Недели → Общество 13+

20 мая 2020, 08:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Польша может стать первой целью Российской Федерации в случае начала ядерного конфликта. Это следует из заявления депутата Госдумы Александра Шерина, давшего интервью представителям интернет-СМИ.

Парламентарий прокомментировал для издания ФАН готовность Варшавы разместить на подконтрольной ей территории ядерное оружие Соединенных Штатов. Как отметил Шерин, в случае войны первый удар всегда наносится по самому мощному оружию врага. Если вспыхнет противостояние, Польша окажется похороненной под ядерным пеплом, спрогнозировал депутат.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный военный эксперт Алексей Леонков назвал козыри армии России в случае начала конфликта с США.