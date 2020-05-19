Эксперт назвал причины разгромного поражения США в случае начала войны с Россией

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19 мая 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Глас.РУ»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты потерпят разгромное поражение в случае начала военного конфликта с Российской Федерацией. С соответствующим прогнозом выступил отечественный эксперт Алексей Леонков, говорится в заметке, размещенной на страницах интернет-СМИ.

В качестве причин фиаско Вашингтона специалист назвал качественное превосходство российского стратегического вооружения над американским и наличие у Москвы систем, противодействовать которым не сможет ни один комплекс ПВО и ПРО. Также Леонков указал на то, что РФ опережает Штаты и в разработках, связанных с киберпространством.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Владимир Шаповалов предупредил об угрозе подрыва силами США газопровода «Северный поток — 2».