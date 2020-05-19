В Госдуме считают, что правила по онлайн-продаже лекарств повысят доступность препаратов

Аргументы Недели → Общество 13+

19 мая 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Аптека. Фото: сайт Госдума РФ

Член думского комитета по охране здоровья Борис Менделевич прокомментировал решение правительства, которое утвердило правила для аптек по дистанционной продаже и доставке лекарств.

Согласно документу доставку безрецептурных медицинских препаратов теперь можно будет заказать по телефону или онлайн

«Это большой этап в развитии онлайн-торговли лекарствами», – отметил Менделевич, добавив, что это «позволит повысить их доступность для населения».

Вместе с тем, остается вопрос приобретения безрецептурного сегмента. По словам парламентария, нередки случаи, когда люди под воздействием рекламы или по советам соседей приобретают те или иные лекарства, занимаются самолечением, что, конечно же, позитивно не отражается на организме.

«Поэтому до сих пор остается открытым вопрос, насколько вера людей в препараты с недоказанной эффективностью обоснована. Эта тема требует дальнейшего изучения», – считает Менделевич.

Он также предложил вернуться к созданию системы национального лекарственного страхования, в случае внедрения которой пациентам не придется приобретать назначенные врачом лекарства за собственные деньги.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о поддержке граждан и бизнеса на этой неделе.