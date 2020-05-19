Госдума рассмотрит законопроект о поддержке граждан и бизнеса на этой неделе

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19 мая 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума. Фото: сайт Госдума РФ

19 мая в Госдуму поступили поправки правительства к законопроекту о поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции, принятому в первом чтении 12 мая 2020 года.

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил поступившие поправки первому заместителю Александру Жукову и председателю комитета ГД по бюджету и налогам Андрею Макарову», – сообщает думская пресс-служба.

Также сообщается, что Госдума рассмотрит законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» во втором чтении на этой неделе.

Ранее в Думе подготовили предложения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни.