В Думе подготовили предложения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни

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15 мая 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

Здание ГД. Фото: сайт Госдума РФ

Депутаты Госдумы Сергей Неверов и Андрей Исаев направили предложения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов и роста экономики.

В числе оперативных предложений – перенос сроков введения обязательной маркировки для тех групп товаров, для которых ее введение предусматривалось в 2020 году. Эта мера нужна для того, чтобы не допустить сбоев из-за последствий снижения деловой активности в период пандемии коронавирусной инфекции.

Отдельное внимание уделено совершенствованию закона о занятости населения. Предлагается максимальный переход на онлайн-формат работы службы занятости, снятие барьеров, связанных с постановкой на учет безработного по месту регистрации. В частности, потерявший доход индивидуальный предприниматель или самозанятый должны иметь право на пособие по безработице без проведения процедур по закрытию своего бизнеса.

В перспективе предлагается пересмотреть активные программы занятости (общественные работы, содействие самозанятости и др.), которые фактически не менялись с 1991 года, а также начать дискуссию о переходе на страхование от безработицы с соплатежами сторон трудовых отношений.

В числе социальных предложений – меры по развитию дистанционного образования и поддержке образовательных учреждений, поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предлагается распространить на НКО и ряд общественных организаций, пострадавших от пандемии, льготы, доступные малому бизнесу.

Большинство предлагаемых мер должны быть приняты оперативно летом 2020 года.

Ранее в Госдуме предложили усилить меры безопасности авиаперевозок.