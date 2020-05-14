В России могут усилить меры безопасности авиаперевозок

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14 мая 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Посадка в самолет. Фото: Pixabay

Зампредседателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов предложил внести изменения в законодательство РФ, касающиеся безопасности авиаперевозок.

По его словам, без продуманных мер санитарной безопасности авиаперевозок полноценная работа туриндустрии останется под вопросом.

«Если мы не продумаем и не осуществим меры санитарной безопасности авиаперевозок, то полноценная работа туриндустрии в ближайшей перспективе окажется под большим вопросом», – сказал парламентарий.

Кривоносов предложил обратить внимание на международный опыт, в некоторых странах для авиапассажиров уже начали вводить наличие справки об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию, как обязательное условие для регистрации на рейс. В ряде других авиакомпаний всем пассажирам, пользующимся их услугами, планируется делать экспресс-тесты на COVID-19.

«Введение этой меры поможет нам поставить дополнительный барьер для распространения инфекции воздушным транспортом», - резюмировал Кривоносов.

Ранее в Госдуме прокомментировали новый пакет мер по поддержке туриндустрии и туристов.