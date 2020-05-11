В Госдуме прокомментировали новый пакет мер по поддержке туриндустрии и туристов

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11 мая 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Фото: сайт Госдума РФ

Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о туризме. После принятия поправок граждане смогут получить сертификат, который гарантирует аналогичное путешествие в будущем.

При этом если турист не воспользуется сертификатом до окончания срока его действия, то турфирма обязана будет вернуть деньги за поездку, а также проценты за пользование ими.

Председатель думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что предлагаемые меры направлены в первую очередь на защиту прав пострадавших туристов.

«Выдача сертификатов вместо возврата денег в полном объеме сейчас – это сложный компромисс. Есть риски, что операторы и агенты не справятся с претензиями туристов и рухнут, от этого проиграют все. Мы поддерживаем предложение правительства в интересах наших граждан и отрасли», — заявил Михаил Дегтярев.

В случае принятия поправок граждане смогут получить сертификат, который гарантирует аналогичное путешествие в будущем. При этом если турист не воспользуется сертификатом до окончания срока его действия, то турфирма обязана будет вернуть деньги за поездку, а также проценты за пользование ими.

Также правительство будет иметь право не только изменять сроки перечисления ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, но и уменьшать его размер, а туристы получат возможность вернуть деньги как от туроператора, так и от турагента.

«После окончания пандемии необходимо пересмотреть систему управления туристической отраслью, модернизировать ее, перевести в цифру, включая введение механизма электронной путевки», – считае Дегтярев.

По его словам, необходимо наладить финансовые механизмы, систему финансовых гарантий, субсидирование процентной ставки бизнесу, а также создать государственный фонд туристической реновации.

Ранее Дегтярев заявил, что «пора заканчивать с поддержкой выездного туризма».