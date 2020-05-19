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Роспотребнадзор: Смены в детских лагерях могут сократить с 21 до 14 дней

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Роспотребнадзор: Смены в детских лагерях могут сократить с 21 до 14 дней
Здание управления Роспотребнадзора. Фото: сайт управления Роспотребнадзора по РА

Заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявила, что летний оздоровительный сезон в детских лагерях в этом году с большой долей вероятности может начаться с 1 июля.

Об этом она сообщила на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Брагина подчеркнула, что решения об открытии лагерей будут принимать регионы.

По ее словам, нужно будет соблюсти основное условие – это максимально создать закрытый режим загородных учреждений. Если раньше можно было в течение нескольких дней заезжать сменам, то «сейчас будет одномоментный заезд».

Кроме этого, в течение смены персонал должен находиться все время в этом учреждении. Сами смены предлагается сократить с 21 до 14 дней – это инициатива Минпросвещения РФ.

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ДВа

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