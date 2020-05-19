Губернатор Карелии рассказал, когда в регионе откроют кафе и рестораны

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19 мая 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Карелии Артур Парфенчиков. Инстаграм главы Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о планах по возобновлению деятельности заведений общественного питания, закрытых в период ограничительных мер. Об этом губернатор сообщил на своей странице в ВКонтакте.

Парфенчиков отметил, что возобновление работы заведений общепита возможно только на территории «чистых» районов, при этом на остальных территориях предполагается лишь открытие заведений на террасах.

«Поручил детально проработать вопросы открытия кафе на «чистых» территориях. В остальных районах – пока только уличные террасы», – сказал губернатор.

Он также отметил, что остальным должны быть оказаны меры поддержки.

«Рестораны и кафе в Карелии остаются закрытыми. И скажу честно, решения по их открытию – это самые сложные решения на сегодняшний день, потому что общепит представляет серьёзные риски массового заражения. Открыв одно кафе, мы через неделю можем закрыть целый завод», – резюмировал Парфенчиков.

Ранее глава Карелии назвал провокаторами людей, призывающих не носить защитные маски.