Глава Карелии назвал провокаторами людей, призывающих не носить защитные маски

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18 мая 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vestikarelii.ru

Глава Карелии Артур Парфенчиков. Фото: официальный сайт РК

Глава Карелии Артур Парфенчиков сравнил с провокацией действия людей, призывающих не носить медицинские маски в период пандемии.

«Маски нужно носить. И те, кто сегодня кричит в социальных сетях, что маски носить не надо, ну это провокаторы... Если это делается по глупости - это одна ситуация», – заявил губернатор во время очередной прямой линии с жителями в одной из соцсетей.

Парфенчиков пояснил, что к выводам о необходимости ношения медицинских масок он пришел после бесед со столичными медиками.

«Я сегодня еще раз разговаривал с московскими врачами. Есть четкое понимание, что ношение масок, как минимум, снижает вирусную нагрузку и влечет за собой более легкую форму заболевания. Это с передней линии фронта информация. Врачи, через руки которых проходят тысячи больных, они уже это понимают», – сказал Парфенчиков.

В настоящее время жители Петрозаводска, Сегежи, Кондопоги, Костомукши, Кеми, Беломорска, Сортавалы, Лахденпохьи, Питкяранты и Олонца должны надевать защитные маски при посещении общественных мест. Это требование относится и к местным жителям, и к приезжим.