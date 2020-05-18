Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Глава Карелии назвал провокаторами людей, призывающих не носить защитные маски

, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vestikarelii.ru

Глава Карелии назвал провокаторами людей, призывающих не носить защитные маски
Глава Карелии Артур Парфенчиков. Фото: официальный сайт РК

Глава Карелии Артур Парфенчиков сравнил с провокацией действия людей, призывающих не носить медицинские маски в период пандемии.

«Маски нужно носить. И те, кто сегодня кричит в социальных сетях, что маски носить не надо, ну это провокаторы... Если это делается по глупости - это одна ситуация», – заявил губернатор во время очередной прямой линии с жителями в одной из соцсетей.

Парфенчиков пояснил, что к выводам о необходимости ношения медицинских масок он пришел после бесед со столичными медиками.

«Я сегодня еще раз разговаривал с московскими врачами. Есть четкое понимание, что ношение масок, как минимум, снижает вирусную нагрузку и влечет за собой более легкую форму заболевания. Это с передней линии фронта информация. Врачи, через руки которых проходят тысячи больных, они уже это понимают», – сказал Парфенчиков.

В настоящее время жители Петрозаводска, Сегежи, Кондопоги, Костомукши, Кеми, Беломорска, Сортавалы, Лахденпохьи, Питкяранты и Олонца должны надевать защитные маски при посещении общественных мест. Это требование относится и к местным жителям, и к приезжим.

ДВа

Общество

Попова рассказала, когда россияне смогут выходить на прогулки

Попова рассказала, когда россияне смогут выходить на прогулки

Анна Попова рассказала, когда россиянам снова разрешать привычные прогулки. Глава Роспотребнадзора отметила, что гулять вдвоем можно будет достаточно скоро, но прогулок в привычном их понимании придется подождать.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью