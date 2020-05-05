В Карелии жителей десяти городов обязали носить маски в общественных местах

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5 мая 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, в котором обязал местных жителей носить маски.

«Жители Петрозаводска, Сегежи, Кондопоги, Костомукши, Кеми, Беломорска, Сортавалы, Лахденпохьи, Питкяранты и Олонца должны надевать защитные маски при посещении общественных мест – торговых центров, магазинов, аптек, медицинских организаций, «мест размещения иных организаций независимо от форм собственности, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти и местного самоуправления», – говорится в распоряжении.

На своей странице «ВКонтакте» глава региона написал, что требование относится и к местным жителям, и к приезжим.

«В остальных районах маски необходимо надевать тем, кто прибыл в Карелию из других регионов», – добавил Парфенчиков.

Ранее глава Карелии разрешил жителям республики съездить на дачи в майские выходные.