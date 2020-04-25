Глава Карелии разрешил жителям республики съездить на дачи в майские выходные

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что запрещать поездки на дачи в майские праздники не планируется. Ограничения могут появиться только в случае ухудшения эпидемической ситуации.
В Карелии работа общественного транспорта приостановлена до 29 апреля. С учетом того, что не сняты ограничения и на передвижение на личном транспорте, губернатор посоветовал предприятиям и организациям помочь пенсионерам доехать до дачных участков.
По данным республиканского оперативного штаба, сейчас в Карелии 44 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.
Ранее немецкие ученые рассказали, у кого может быть иммунитет к коронавирусу.