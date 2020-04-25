Глава Карелии разрешил жителям республики съездить на дачи в майские выходные

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25 апреля 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: karelinform.ru

Глава Карелии Артур Парфенчиков. Фото: официальный интернет-портал Республики Карелия

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что запрещать поездки на дачи в майские праздники не планируется. Ограничения могут появиться только в случае ухудшения эпидемической ситуации.

В Карелии работа общественного транспорта приостановлена до 29 апреля. С учетом того, что не сняты ограничения и на передвижение на личном транспорте, губернатор посоветовал предприятиям и организациям помочь пенсионерам доехать до дачных участков.

По данным республиканского оперативного штаба, сейчас в Карелии 44 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Ранее немецкие ученые рассказали, у кого может быть иммунитет к коронавирусу.